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نيكول سابا تطرح أغنيتها الجديدة"الجو حلو"في هذا الموعد

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:39 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تستعد الفنانة نيكول سابا حالياً لطرح أغنيتها الجديدة "الجو حلو"، ومن المُقرر طرحها بعد عيد الأضحى المبارك، والأغنية من كلمات شريف عبيد، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أمين نبيل.

وفي سياق آخر، انتهت نيكول سابا أيضًا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "حفلة فركشة"، وهي من كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة.

والجدير بالذكر أن نيكول سابا أحييت مؤخرًا حفلاً غنائيًا كبيرًا بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة، وقدمت خلاله عدداً من الأغاني منها :"يا واد يا تقيل، سهر الليالى، وبنت السلطان"،وغيرها من أغانيها المميزة.

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