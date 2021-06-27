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موسيماني يهنئ لاعبي الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:42 م
موسيماني
موسيماني
علي نبوي
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حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة سريعة مع اللاعبين قبل مران الفريق صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

وقام موسيماني بتهنئة اللاعبين بالفوز على الترجي التونسي أمس، والصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا.

واستأنف الأهلي تدريباته اليوم؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها الأول من يوليو المقبل، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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نهائي دوري أبطال إفريقيا موسيماني التدريب

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