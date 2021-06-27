Advertisements

يشترط سن البقر عامين.. نصائح هامة لشراء الأضحية وخطوات فحص العمر

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:44 م
شراء الأضحية
شراء الأضحية
Advertisements

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك؛ إذ يستعد الكثير من المواطنين لشراء الأضحية، التي يجب أن تتوافر فيها عددا من الشروط كالسن والنوع وغيرها، كون الأضحية من شعائر الإسلام التي يجب أن تطبق وفق الشريعة الإسلامية؛ إذ أن الأمر لا يجرى بشكل عشوائي، إنما وفق معايير محددة.

شروط الأضحية
وفقا للشيخ أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، فإن هناك شروطا لأضحية العيد وهي: 

- يجب أن تكون الأضحية من الأنعام، مثل الإبل أو البقر أو الغنم، فلا يصحّ التضحية بغيرها من أنواع الحيوانات والطيور.

- أن تبلغ الأضحية السن الذي حدده الشرع، فيشترط في الإبل أن تكمل الخمس سنوات فصاعدا، والأبقار فيشترط أن تكمل سنتين فصاعدا، في حين أن الماعز يجب أن تكمل سنة واحدة وتدخل في الثانية، وفي الضأن أن تتم 6 أشهر، وتدخل في الشهر السابع.

- أن تكون سليمة وتتصف بخلوّها من الإصابة بعيب في اللحم والشحم، كالمرض الواضح والعرج والعمى ولا مكسورة القرن ولا ساقطة الأسنان ولا هزيلة ولا مقطوعة الذنب ولا منتنة الفم.

- الأضحية من الغنم تُجزئُ عن أهل البيت الواحد، ولا يجوز الاشتراك فيها بين أكثر من شخص، وإنما يضحّي بها الرجل الواحد عن نفسه وكذلك أهل بيته، أما الإبل والبقر فيجوز الاشتراك فيها بين 7 أشخاص أو أقل.

- أما الشاة، فلا تُجزئُ إلّا عن شخص واحد، وله أن يُشرك غيره في ثوابها، كأن يُشرك أهله.

- يبدأ وقت الأضحية بعد صلاة عيد الأضحى المبارك، إلى عصر اليوم الثالث من أيام التشريق «الأيام التالية لعيد الأضحى»، وتذبح في النهار فقط، ويؤخذ بعين الاعتبار أن الأضحية إذا ذُبحت قبل صلاة العيد فإنها لا تعدّ بحكم الأضحية.

- يستحب أن يجمع المسلم بين الأكل من أضحيته والصدقة والهدية منها، فلا يوجد حد، فيأكل بعضها، ويتصدق ببعضها، ويهدي بعضها، ولا يشترط أن تكون القسمة أثلاثا متساوية.

خطوات فحص عمر الأضحية
- أقل من عام: تكون جميع الأسنان الأربعة الأمامية بيضاء ولبنية متماثلة.

- عام: تختلف أحد الأسنان الأربعة في الشكل واللون والحجم.

- بين عام وعامين: يكون قد استبدل زوجين من الأسنان اللبنية، مع وجود 4 أسنان طويلة في منتصف الفك السفلي يحيط بها من كل جانب سنتان صغيرتان.

- 3 سنوات: يكون قد استبدل 3 من الأسنان اللبنية الصغيرة بأسنان طويلة.

- 4 سنوات: يكون قد استبدل جميع أسنانه اللبنية بأسنان طويلة حادة.

- أكبر من 4 سنوات: يلاحظ وجود 8 أسنان كبيره صفراء اللون.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

عيد الاضحي المبارك 2021 عيد الاضحي 2021 شراء الاضحية الاضحية

أخبار تهمك

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 22 ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 17 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 20 ساعة

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 10 ساعة

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 14 ساعة

وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 11 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 11 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 14 ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

قبل العيد.. كل ما تريد معرفته عن "الأضحية" (فيديو توضيحي)

مع اقتراب عيد الأضحى.. تعرف على شروط وآداب ذبح الأضحية

شروط يجب توافرها في الأضحية قبل الذبح

قبل العيد.. تعرف على شروط وطرق شراء الأضحية

شاهد.. جزار يبيع الأضحية بالتقسيط وعليها "فوتوسيشن" هدية

تعرف على أوجه الاختلاف والاتفاق بين الهدي والأضحية والعقيقة.. البحوث الإسلامية يوضح!

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

06:40 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

12:19 م

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

09:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة