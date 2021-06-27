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الليلة.. عرض مسلسل "ضد الكسر" على MBC 4

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:06 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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يبدأ اليوم عرض مسلسل " ضد الكسر" للنجمة نيللي كريم بشكل حصري على قناة MBC 4في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية ويعاد المسلسل في تمام الثانية صباحًا .

يذكر أن النجمة نيللي كريم قد شاركت بمسلسل "ضد الكسر" في المارثون الرمضاني الأخير وحققت خلاله ردود أفعال جماهيرية كبيرة ونجاحا أثناء عرضه خلال الشهر الكريم.

ومن جانب آخر تبدأ النجمة نيللي كريم تصوير فيلمها الجديد "العميل صفر" مع النجم أكرم حسني وذلك بعد انتهاء إجازتها السنوية التي حصلت عليها بعد انتهاء تصوير مسلسلها " ضد الكسر".




مسلسل "ضد الكسر" يشارك في بطولته كل من نيللي كريم والفنان محمد فراج، لقاء الخميسي، لؤي عمران، مصطفى درويش، حمزة العيلي وهشام إسماعيل وسينتيا خليفة، نور إيهاب، تامر هشام، نهير أمين، جمال يوسف، وسامى مغاورى ومن إخراج أحمد خالد وتأليف عمرو الدالي .

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