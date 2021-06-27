كيفية الحصول على الكتاب المدرسي من التابلت

وفي هذا السياق نرصد خطوات الحصول على الكتاب المدرسي من التابلت:

-نضغط علي أيقونة وزارة التربية والتعليم الموجودة بالتاب المدرسي.

-نختار بوابة التعليم الإلكتروني.

-تظهر صفحة نختار المرحلة الثانوية

-تختار الفصل الدراسي.

-نختار الصف الدراسي.

-نختار النوعية.. الكتب المدرسية الإلكترونية.

-نضغط بحث

-نضغط علي استعراض بجانب المادة اللي هنختارها.

-هتنزل عندنا ملف pdf.

يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن الكتب المدرسية، قبل دخول الامتحان الأساسي.