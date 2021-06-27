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كيفية الحصول على الكتاب المدرسي من التابلت

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:07 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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يبحث عدد كبير من طلاب الثانوية العامة عن الكتب المدرسية، قبل دخول الامتحان الأساسي. 
وفي هذا السياق نرصد خطوات الحصول على الكتاب المدرسي من التابلت:
-نضغط علي أيقونة وزارة التربية والتعليم الموجودة بالتاب المدرسي.
-نختار بوابة التعليم الإلكتروني.
-تظهر صفحة نختار المرحلة الثانوية
-تختار الفصل الدراسي.
-نختار الصف الدراسي.
-نختار النوعية.. الكتب المدرسية الإلكترونية.
-نضغط بحث
-نضغط علي استعراض بجانب المادة اللي هنختارها.
-هتنزل عندنا ملف pdf.

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