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الأربعاء.. لجنة المرأة بنقابة المحامين تعقد دورة ثالثة في الجريمة الإلكترونية

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:08 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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أعلنت لجنة المرأة بنقابة المحامين برئاسة فاطمة الزهراء غنيم مقرر اللجنة ـ عضو مجلس النقابة العامة ـ عن إعداد دورة ثالثة في الجريمة الإلكترونية؛ وذلك يوم الأربعاء القادم الموافق 30/06/2021؛ بقاعة الحريات بالنقابة العامة برمسيس.

قالت فاطمة الزهراء غنيم مقرر لجنة المرأة، إن الدورة ستبدأ في تمام الساعة الثانية ظهرًا؛ وتنتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً؛ على أن يكون تسجيل أسماء الحضور في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

وأضافت «غنيم» أن الموضوعات التي ستشملها الدورة كالتالي: 1 ـ ماهية جـــــرائم أمن المعلومات وأنواعهـا وخصائصهــا 2ـ أحكام والقواعد الإجرائية للجــــرائم الالكترونيـة 3ـمدى الاعتراف بحجية الأدلة الرقمية في الإثبــــات 4 ـ المسئولية الجنائية لمرتكبي الجــــرائم الالكتـرونية 5ـ الشروع والاعفاء من العقوبة في الجرائم الالكترونية
6ـ طرق وإجراءات رفع الدعوى في الجـــرائم المعلوماتية.

ونوهت مقرر لجنة المرأة، أن الدعوة عامة لجميع المحامين والمحاميات، مؤكدة أن الدورة سيحاضر فيها الدكتور محمد حمزة باحث دكتوراه في القانون والاقتصاد بكلية الحقوق جامعة عين شمس.

وجدير بالذكر أن لجنة المرأة، كانت قد عقدت دورتين في الجريمة الإلكترونية، وحضر فيهما لفيفٌ من المحامين والمحاميات؛ مما جعلهم يطالبوا مقرر لجنة المرأة بضرورة عقد دورة ثالثة في موضوع الجريمة الإلكترونية؛ نظرًا لأهميته في الحياة العملية.

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لجنة المرأة بنقابة المحامين بوابة الفجر الفجر

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