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يستعدان لصلاة الظهر.. إصابة شخصين إثر انهيار سقف مسجد ببني سويف

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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أصيب شخصان، إثر انهيار سقف مسجد، أثناء استعدادهما لأداء صلاة ظهر، اليوم الأحد، بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى ببني سويف.

وتلقى اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بانهيار سقف مسجد «مسقوف بالخشب» بقرية ميدوم، التابعة لمركز الواسطى، ما أدى لإصابة شخصين.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة شخصين أثناء استعدادهما لأداء صلاة الظهر، هما: احمد عويس سيد سليمان، ٤١ سنة، باشتباه كسر بالذراع الأيسر، وأيمن رمضان احمد علي، ٤١ سنة، باشتباه كسر بالعمود الفقري، يقيمان ذات القرية.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور أشرف يعقوب، مدير الفرع، بسيارتي الإسعاف أرقام (2174) و(1509) نقلت المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وجارٍ اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية بشأن الواقعة، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار الدكتور محمد عزت وكيل الأوقاف ببني سويف، وكذلك فرع هيئة الأوقاف، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المسجد.

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