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وزير السياحة: نستقبل من 10 إلى 12 ألف سائح يوميا

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:18 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن معدلات السياحة الوافدة لمصر مازالت قليلة، ولكن شهدت تحسنا خلال شهر فبراير، مشيرا إلى أن مصر تستقبل من 10 إلى 12 ألف سائح يوميا.

وأشار "العناني"، خلال لقاء خاص بفقرة "بالعربي كده" في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الأحد، إلى أن الأرقام مازالت قليلة ولكن الأهم حاليا هو استمرار توافد السائحين على مصر في ظل ظروف جائحة كورونا التي أثرت على العالم كله، وهو ما يؤكد أن سمعتنا السياحية جيدة، وأن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر جادة.

وثمن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، كل المشروعات القومية التي تعمل الدولة المصرية على تنفيذها، معلقا: "كل حاجة بتتطور في مصر".

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