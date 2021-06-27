فلسطين ترصد إصابتين بسلالة كورونا "دلتا" الهندية

رصدت السلطات الصحية الفلسطينية، اليوم الأحد، إصابتين بالسلالة الهندية "دلتا" لفيروس كورونا المستجد لدى فتاتين من قلقيلية وسلفيت.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة ، في بيان صحفي إنه تم عمل كل ما يلزم من الناحية الوبائية، وسحب العينات من المخالطين للفتاتين وحجرهم.

وكانت وزيرة الصحة، أهابت بالمواطنين لسرعة التسجيل في المنصة الإلكترونية لحجز مواعيد تلقي لقاح كورونا.

وأوضحت الكيلة، أنه وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن غالبية المطاعيم المستخدمة حاليا تحد من الإصابة بفيروس كورونا، وإن لم تمنع الإصابة به فإنها على الأقل تمنع ظهور الأعراض الخطيرة.