المتهمين بقتل عامل "بنزينة" بعين شمس يمثلون معاينة تصويرية للجريمة

أجرى المتهمين بقتل عامل " بنزينة" داخل محطة وقود بمنطقة عين شمس وذلك بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما، معاينة تصويرية للجريمة، حيث اصطحبهم فريق من النيابة إلى مكان الواقعة، وهناك أعادوا تمثيل الجريمة.



وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)ووفاته متأثرًا بإصابته بعدة جروح نافذة بالجسم.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المجنى عليه و(سائق، مقيم بدائرة القسم) بسبب أولوية تزويد الوقود لسيارتهما حال تواجدهما بإحدى محطات الوقود بدائرة القسم، فتطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها (عم الأخير "عامل" - مقيم بدائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم وتعدوا على بعضهما بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء كانت بحوزتهما محدثان ما بهما من إصابات والتى أودت بحياة المجنى عليه.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما سلاح أبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

