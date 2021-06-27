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وزيرة الهجرة تهنئ الطفل المصري الفائز ببطولة سباق السيارات بدبي

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:21 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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قدمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التهنئة للطفل المصري زين الحمصاني والمقيم بمدينة دبي بالامارات الشقيقة، لوصوله للسنة الثانية على التوالي، إلى نهائيات بطولة العالم الثانية والعشرين لتحدي روتاكس ماكس للكارتينج التي ستقام في البحرين هذا العام في ديسمبر 2021.

وتوج زين الحمصاني بالمركز الاول في بطولة سباق سيارات الكارتينج بالامارات وتم الإعلان انه الفائز في موسم تحدي ROTAX MAX الإماراتي لسنة 2020-2021 لفئة Micro Max والتي تؤهله لبطولة العالم في البحرين.
من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، خلال اتصالها بالطفل المصري زين الحمصاني البالغ من العمر 10 سنوات، عن فخرها بما حققه من نجاحات وبطولات مهمة.

وعبرت وزيرة الهجرة عن سعادتها للتواصل مع أبناء المصريين بالخارج وتحفيزهم طوال الوقت لتحقيق نجاحات وبطولات خاصة مع اعتزازهم بوطنهم الأم مصر وشعورهم الدائم أن ما يحققوه بالخارج يشرف بلدهم، حيث يمثل ذلك أداة ربط حقيقة بهذه الأجيال الناشئة ووطنهم وغرس معاني الوطنية وقيمة العمل والتضحية من أجله.
وزيرة الهجرة تهنئ الطفل المصري الفائز ببطولة سباق السيارات بدبي
وزيرة الهجرة تهنئ الطفل المصري الفائز ببطولة سباق السيارات بدبي

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