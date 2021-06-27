عاجل.. بدء أعمال القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن ببغداد

صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بانطلاق أعمال القمة الثلاثية بالعاصمة العراقية بغداد بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تاريخية هي الأولي من نوعها منذ ٣٠ عامًا.





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



