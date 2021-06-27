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الليلة.. إعادة عرض " هجمة مرتدة " علي شبكة MBC

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:24 م
بوابة الفجر
آية عبد العزيز
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يعرض الليلة علي قنوات Mbc مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة الفنان أحمد عز وهند صبري وذلك بعد تحقيقه نجاحًا كبيراً في الماراثون الرمضاني الماضي. 



وتبدأ قناة "MBC4" الليلة في عرض أولي حلقات المسلسل في تمام الساعة الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، والخامسة والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية، من الأحد إلى الخميس .


مسلسل "هجمة مرتدة" يقدم أحد العمليات من ملفات المخابرات العامة المصرية ويعتبر من أهم مسلسلات رمضان 2021، وشارك في بطولته عدد كبير من النجوم منهم أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، أحمد فؤاد سليم، صلاح عبد الله، ندا موسى، ونضال الشافعي، ومحمد جمعة، وخالد أنور، ومن تأليف باهر دويدار.

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