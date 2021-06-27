"الإفتاء" تشارك بجناح خاص في معرض الكتاب





أعلنت دار الإفتاء المصرية، مشاركتها هذا العام بإصداراتها المتنوعة بجناح خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب صالة 4 جناح B41..





وأكدت الدار أن مشاركتها فى معرض الكتاب هذا العام تأتى انطلاقًا من استراتيجيتها التى تسعى لنشر الوسطية وصحيح الإسلام، ومواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم التي تم تشويهها من قِبل الجماعات المتطرفة.



وأضافت أن معرض الكتاب يعد فرصة كبيرة للتواصل مع الجماهير عبر إصدارات الدار المتنوعة التي تقدم للقارئ صحيح الدين من خلال الكتب والموسوعات التي أصدرتها الدار، وتناولت الكثير من القضايا والموضوعات المهمة التى تشغل أذهان الناس فى مختلف المجالات والبلدان.