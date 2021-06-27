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التصريح بدفن الشقيقين الغارقين بنهر النيل في منشأة القناطر

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:31 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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صرحت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بدفن جثة الشقيقين الذين لقيا مصرعهما غرقًا في مياه النيل بمنشأة القناطر، وذلك لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة بشمال الجيزة، في واقعة غرق شاب وشقيقته بمياه نهر النيل بمنشأة القناطر، عن أنه لا يوجد شبهة جنائية بشأن الحادث.

واستمعت النيابة لأسرة الشقيقين، التي قررت أنهما في يوم الواقعة تعرضا خلال تنزهما للغرق، حيث حاول الشقيق الأكبر وهو مهندس إنقاذ شقيقته الصغرى البالغة من العمر ١٣ عامًا، ولعدم إجادتهما للسباحة، تعرضا لإسفكسيا الغرق.

وانتشل رجال الإنقاذ النهري جثة مهندس شاب وشقيقته، لقيا مصرعهما غرقا بنهر النيل في منشأة القناطر بالجيزة، أمس الجمعة، حيث تم العثور على جثة الشاب، ثم تم العثور على جثة شقيقته عقب ذلك، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقى مركز شرطة منشأة القناطر، بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد غرق شخصين بنهر النيل، بقرية أم دينار.

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