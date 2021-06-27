برعاية الرئيس.. ما لا تعرفه عن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"



دائمًا ما يهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بصحة المرأة المصرية ورعايتها، حيث أطلق عدة مبادرات صحية، كمبادرة "العناية بصحة الأم والجنين"، التي فحصت 900 ألف سيدة.



يرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن مبادرة "العناية بصحة الأم والجنين".



١. أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن فحص 900 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "للعناية بصحة الأم والجنين" للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان تحت شعار "100 مليون صحة".



٢. تستهدف المبادرة الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض.



٣. تشمل المبادرة، متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود كافة، واتخاذ الإجراءات المناسبة إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة فى فترة النفاس.



٤. تقدم الخدمات بجميع الوحدات الصحية والمراكز الطبية.



٥. تخصيص مراكز للإحالة طبقًا لمعايير الجودة ليصبح 90 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 163 مركزًا لإحالة مرضى الزهرى على مستوى الجمهورية.



٦. كما يتم تحويل الحالات ذات السكر المرتفع بالدم أو المكتشف بها أى عوامل خطورة أخرى لاستكمال التقييم والعلاج بـ 303 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة.



٧. يشارك في المبادرة أكثر من 4000 فريق طبي، تم تدريبهم على كيفية استخدام الأجهزة الخاصة بالكشف المبكر عن الإصابة بفيروس بى وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل، وعمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائي.



٨. تم توزيع الفرق الطبية والأجهزة والمستلزمات الواجب توافرها طبقًا لعدد السيدات الحوامل بكل وحدة، والتى يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.



٩. المبادرة مستدامة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة.





