موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

كشف مصدر داخل القلعة الحمراء موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من رحيل النيجيري جونيور أجاي نهاية الموسم الحالي.





وأكد المصدر رغبة موسيماني في بقاء أجاي مع المارد الأحمر خلال الفترة القادمة ، وطالب بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.





ويمتلك النيجيري أكثر من عرض للرحيل عن الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لكنه ترك قرار رحيله لإدارة الأهلي.





وتأهل الأهلي الى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.



