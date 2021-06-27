Advertisements

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:32 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
Advertisements
كشف مصدر داخل القلعة الحمراء موقف الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من رحيل النيجيري جونيور أجاي نهاية الموسم الحالي.

وأكد المصدر رغبة موسيماني في بقاء أجاي مع المارد الأحمر خلال الفترة القادمة ، وطالب بتجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

ويمتلك النيجيري أكثر من عرض للرحيل عن الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لكنه ترك قرار رحيله لإدارة الأهلي.

وتأهل الأهلي الى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهما في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نهائي دوري أبطال إفريقيا موسيماني ي بثلاثية نظيفة

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 12 ساعة

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ يوم

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

المهاجم الإفريقي يهدد بقاء أجايي مع الأهلي

الأهلي يحسم مصير أجايي

أجاي يتلقى مفاجأة سعيدة من جانب الجهاز الفني للأهلي

موسيماني يحسم مستقبل أجايي مع الأهلي

موسيماني يستقر على رحيل ثنائي الأهلي

عاجل - موسيماني يطرد نجمي الأهلي

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

06:40 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

01:32 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة