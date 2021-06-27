Advertisements

سعر اليورو اليوم الأحد 27-6-2021 أمام الجنيه المصرى

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:12 م
بوابة الفجر
Advertisements
استقر سعر اليورو اليوم الأحد 27-6-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.59جنيه للشراء، و18.76جنيه للبيع، وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:


سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
18.67 جنيه للشراء.
 
18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
18.59 جنيه للشراء.
 
18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر
18.59 جنيه للشراء.
 
18.76 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة
18.61 جنيه للشراء.
 
18.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
18.61 جنيه للشراء.
 
18.79 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.63 جنيه للشراء.
18.84 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
18.59 جنيه للشراء.
18.79 جنيه للبيع.

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ نصف ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ يوم

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 12 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 19 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

06:40 ص

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

01:32 م

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة