Advertisements

أسعار الأضاحي والماشية الحية في مصر 2021 مع اقترب عيد الأضحى

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:22 م
بوابة الفجر
Advertisements

استقرت أسعار الماشية الحية في الأسواق اليوم الأحد 27-6-2021، حيث سجلت الماشية الحلابة الي 17 الف جنيه، بينما سجل كيلو اللحم القائم البقري من57 جنيها إلي 58 جنيها للأنواع الطليقة في المزارع و53 جنيها للأنواع المقيدة في المزارع والقائم الجاموسي سجل 53 جنيها.

وتراوحت أسعار أبقار الألبان من 20 ألف جنيه فما فوق مقابل 25 ألف جنيه لرأس الجاموس حاليا مقابل 25 ألفا و30 ألف على التوالي.

وسجلت أسعار رؤوس الماشية المخصصة للتربية، فيما سجل سعر الماشية الكبيرة “العشار” يسجل من 20 ألفا إلى 21 ألف جنيه،والأبقار الحلابة من 22 ألفا إلى 25 ألف جنيه، بينما تسجل أسعار عجول البتلو الصغيرة عمر شهر وشهر ونصف بين 4000 إلى 4500 جنيه للرأس، بينما تسجل العجول متوسطة الحجم يتراوح سعرها بين 13 ألفا إلى 16 ألف جنيه للوزن الذي يتراوح بين 270 إلى 320 كيلو.


اسعار الخرفان في مصر 2021

 سعر أضحية خروف العيد ما بين 3000 وحتى 6500  جنيه.
 سعر الخروف القائم يختلف حسب حجم الخروف و أيضًا حسب التربية الخاصة به.
 أسعار الخروف القائم تتراوح ما بين 2500 جنيه إلى 4000 جنيه.
 كيلو الضاني قائم من 35 الى 40 جنيه وذلك للإناث.
 سعر كيلو الضأن القائم من الذكور يبدأ من 45 جنيه وحتى 60 جنيه.
 كيلو لحم الضانى العادي يبدأ من 110 جنيه.
 سعر الخروف القائم يبلغ 3000 جنيه

اسعار العجول في مصر 2021

 سعر كيلو اللحم العجالي الحي يبدأ من 75 وحتى 100 جنيه.
سعر العجل القائم يبدأ من 4500 جنيه بالنسبة للعجول الصغيرة وحتى 15,000 جنيه العجول الكبيرة.
 يبدأ سعر كيلو العجالي من 120 وحتى 140 جنيه.

اسعار الجديان في مصر 2021

سعر الجدي من 1900 جنيه وحتى 4700 جنيه.
 سعر النعجة فهي تبدأ من 1800 جنيه وحتى 3800 جنيه.
 يتراوح سعر الخروف من 3800 جنيه وحتى 7,700 جنيه.
والعجل  سعره حسب الوزن يبدأ من 19000 جنيه وحتى 65000 جنيه.


أخبار تهمك

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 5 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ يوم

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 6 ساعات

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 15 ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:33 ص

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

06:40 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

01:32 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة