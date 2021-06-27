بالمستندات.. ننشر نص الجنحة المباشرة ضد محامي يوتيوبر شهير بسباب الأعراض

أقام أشرف فرحات المحامي بالنقض جنحة مباشرة ضد أكرم أمين محمود محمد (المحامي) وشهرته أكرم سلام الشهير على قنوات اليوتيوب بـ"سباب الأعراض" يطالب فيها بتوقيع أقصى عقوبة على المشكو في حقه وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره 40 ألف وواحد جنيه لما تضرر منه معنويا والمادية بتهمة السب والقذف في حقه علنًا بطريق التعمد والتشهير به وبسمعته.





وكان قد تقدم أشرف فرحات المحامي بالنقض ببلاغ للنائب العام ضد أكرم أمين محمود محمد (المحامي) وشهرته اكرم سلام الشهير علي قنوات اليوتيوب بـ " سباب الأعراض " يطالب فيه بإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بتهمة السب والقذف في حقه علنًا بطريق التعمد.





وأوضح فرحات في بلاغه أنه ظهر مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي قناة تحت اسم (أكرم سلام) وهي قناة يلقبها الجميع بقناة سب الأعراض والنيل من السيدات ووصفهم بأبشع الألفاظ ولم يسلم منه أحد لا شخصيات عامة ولا أصحاب قنوات على ساحة اليوتيوب فأى امرأة تخالفه الرأى يطلق عليها (شمال) و(ريكلام) و(رقاصة) و(زبالة) ويسبها بألفاظ نابية وذلك عن طريق تلك القناة وقناة أخرى له أطلق عليها اسم (أكرم سلام2).





وأشار فرحات أنه فى الآونة الأخيرة قام المشكو في حقه بعمل فديو ووضع فيه صورته الشخصية " فرحات " على صورة مصغرة للفيديو وصور بعض القنوات وأطلق عليه (الحرافيش) واخذ طوال الفيديو يوجه له عبارات التنمر والسب والقذف في حقه والبصق عليه فى مواجهة الشاشة ويقول "يا محامي يا فاشل يا عرة ".





وأكد فرحات أن المشكو في حقه نشر صور له شخصيا عبر منتديات القناة خاصته والتعليق عليها بالإساءة والتشهير والقذف في حقه علنا والتهديد بالإيذاء.





وأرفق فرحات ببلاغه أسطوانة مدمجة تحوي الفيديوهات التي يقوم المشكو في حقه بسبه فيها بما تم سرده في هذا البلاغ وأكثر بكثير بما يخالف القيم والمبادئ للمجتمع المصرى بشكل عام وفيديوهات اخري تتضمن أسلوب بلطجة وتحريض على الإيذاء لاى شخص والتي بمطالعتها سيتضح قيام المشكو في حقه نشره بقصد العرض والتشهير مقاطع فديو تحوي عبارات السب والقذف بحق الشاكي ومعتديا على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصرى بان قام بنشر مقاطع تسجيلية وذات البث الحي عبر حسابه الخاص باليوتيوب.





واستخدم تلك الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب بهدف ارتكاب الجرائم السب والقذف العلني في حق المشكو في حقه عملا بنصوص المواد 171، 306، 307، 308 من قانون العقوبات.





وحرر فرحات محضر بقسم السيدة زينب قيد برقم 2027 لسنه 2021 إدارى السيدة.



