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قائمة بالمشاركين في معرض الكتاب 2021

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:42 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
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يشارك عدد من الفئات المختلفة في معرض الكتاب 2021 الذي يقام هذا العام وسط إجراءات وقائية مشددة للحماية من فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن معرض الكتاب 2021 مقرر انعقاده في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو 2021 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، وسوف يكون الحد الأقصى لعدد الدخول ١٠٠ ألف زائر للمعرض في اليوم الواحد، ولن يتم دخول أي شخص إذا اكتمل العدد.

1218 دار نشر مشاركة
ويشارك في معرض الكتاب نحو 1218 دار نشر وجهات رسمية مصرية وأجنبية وتوكيلات، ويشارك في المهرجان الثقافي الدولي نحو 823 ناشرا و395 توكيلا من 25 دولة في المعرض، بينها 7 دول أفريقية و12 آسيوية و5 أوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة.

الناشرين المصريين والأجانب
ويبلع عدد الناشرين المصريين (نشر عام) نحو 344 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب أجنبي) 40 ناشرا، وعدد الناشرين المصريين (كتاب الأطفال) 47 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (وسائل تعليمية) 27 دار نشر، وعدد الناشرين المصريين (كتاب إسلامي وتراث) 98 دار نشر.

عدد مكتبات سور الأزبكية
ويبلغ عدد مكتبات سور الأزبكية المشاركة في المعرض نحو 49 مكتبة، وعدد الناشرين (كتاب صوتي) 1، وعدد المشاركين ذوي القدرات الخاصة 5، وعدد أجنحة مبادرة وزارة الثقافة المصرية "ثقافتك كتابك" 11 ناشرا، وعدد المؤسسات الصحفية 7، وعدد أجنحة صالة العرض للدول والجهات والمؤسسات الدولة المصرية 54.

15 بلد عربي مشارك
ومن بين الدول المشاركة في الحدث الثقافي المهم نحو 15 بلدا عربيا هي: الإمارات، السعودية، الأردن، لبنان، اليمن، فلسطين، البحرين، سوريا، العراق، الكويت، السودان، ليبيا، المغرب، تونس، والصومال.

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