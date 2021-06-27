رئيس الأسقفية مستقبلا أسقف كادقلي: استمرار التعاون في التعليم اللاهوتي

استقبل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي المطران اندودو آدم النيل أسقف أبروشية كادقلي بجبال النوبة السودانية وذلك بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وذكرت الكنيسة الأسقفية في بيان لها اليوم، أن مطران كادقلي قدم التهنئة للمطران سامي على تنصيبه رئيسا لأساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية مؤكدا على ضرورة استمرار التعاون المشترك بين إقليم الإسكندرية وأبروشية كادقلي.





من جانبه، قال المطران سامي فوزي إن الزيارة استهدفت توطيد أطر التعاون في كافة مجالات الاهتمام المشترك لاسيما التعليم اللاهوتي من خلال كلية اللاهوت الأسقفية بفروعها التي تخدم كافة الجنسيات بالإضافة إلى معهد جبال النوبة للتعليم اللاهوتي بمصر والذى تأسس سنة ٢٠١٣ بطلب من قادة الخدمة فى المجتمع السودانى فى مصر، داخل كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة الأسقفية بمنطقة مصر الجديدة، ويقدم برنامجا مدته ثلاث سنوات يركز على دراسة الكتاب المقدس وتقنيات الإدارة بالإضافة لبرنامج دراسى مكثف أُضيف مؤخرًا مدته سنة واحدة للقسوس من داخل إبروشية كادوقلى.



