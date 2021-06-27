سيباستيان كورتس يشيد بالأداء النمساوي أمام إيطاليا

أثنى المستشار النمساوي سيباستيان كورتس على أداء منتخب بلاده بعد خروجه من دور الستة عشر لكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) عقب هزيمته بصعوبة على يد نظيره الإيطالي بهدفين مقابل هدف مساء السبت في مباراة ماراثونية امتدت لوقت إضافي.





وكتب كورتس /34 عاما/ عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الإجتماعي مساء السبت بعد المباراة "شكرا لكم على هذه البطولة المذهلة ، المباراة الرائعة وقبل كل شيء الروح القتالية اليوم".





وأضاف "لقد أعطيتم كل شيء حتى اللحظات الأخيرة، فخورون بكم".





وبلغ المنتخب النمساوي الأدوار الإقصائية للبطولة القارية للمرة الأولى وقدم أداء صلبا أمام منتخب الإيطالي ، أحد المرشحين لنيل اللقب، لكن الازوري حسم الفوز في الوقت الإضافي.



