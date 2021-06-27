مجهولون يغتالون مسؤولًا محليًا في سوريا

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأحد، باغتيال رئيس بلدية "غدير البستان" بالرصاص أمام منزله في ريف القنيطرة الجنوبي.

وأطلق مجهولون الرصاص قبل منتصف ليلة أمس على، حسين عودة الكعيد، وهو أمام منزله ما أدى إلى مقتله على الفور.

وشهدت المحافظة أمس محاولة اغتيال القاضي "محمد مضحي الشمالي" في قرية قرقس بريف القنيطرة الجنوبي، عبر زرع عبوة ناسفة في سيارته، أدى انفجارها إلى مقتل ولده معاوية، الذي كان يقود السيارة مع ولديه اللذين تعرضا لجروح متوسطة.