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انتشال جثتين لشخصين غرقا في نهر النيل بالقناطر الخيرية

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:47 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقناطر الخيرية، من انتشال جثتين لشخصين غرقا في نهر النيل أثناء الاستحمام، وجرى نقلهما إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، يفيد تلقيه بلاغين بالعثور على جثتين لشخصين غرقا أثناء الاستحمام.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، وتبين أن الجثة الأولى لشخص يدعى "محمد.ع.ا" 29 عاما، عثرا عليها طافية على مياه النيل، أمام مبنى البحوث المائية، وتبين أن الجثة الثانية لشخص يدعى "مصطفى.ص.م"، وعثرا عليها أمام الرياح المنوفي، وجرى نقل الجثتين إلى مستشفى القناطر العام، تحت تصرف النيابة العامة فتولت التحقيق.

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