انتشال جثتين لشخصين غرقا في نهر النيل بالقناطر الخيرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بالقناطر الخيرية، من انتشال جثتين لشخصين غرقا في نهر النيل أثناء الاستحمام، وجرى نقلهما إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





وتلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات، يفيد تلقيه بلاغين بالعثور على جثتين لشخصين غرقا أثناء الاستحمام.



