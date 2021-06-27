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ليفربول يوجه ضربة قاضية إلى منتخب مصر الأوليمبي

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:00 م
محمد صلاح
محمد صلاح
محمد الدمتناوي
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تلقى مسئولو اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، صدمة جديدة خلال الساعات الماضية بشأن انضمام محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزى ومصطفى محمد مهاجم فريق جالطة سراى التركى لقائمة المنتخب الأوليمبى الذى يستعد للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو.

وشهدت الفترة الماضية محاولات من جانب مسئولي اتحاد الكرة مع أندية ليفربول وجالطة سراي للسماح بمشاركة صلاح ومصطفى محمد مع المنتخب الأولمبي في طوكيو برغم وجود خطاب رسمى بعدم الموافقة.

حيث كشف مصدر داخل اتحاد الكرة عن تلقى مسئولي الجيلاية اتصالات من جانب إدارة الناديين خلال الساعات الماضية تؤكد رفض انضمام محمد صلاح، ومصطفى محمد للمنتخب الأوليمبى في أوليمبياد طوكيو 2020.

ويستعد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي لإعلان القائمة النهائية للفراعنة قبل نهاية شهر يونيو الجاري، في المجموعة التي تضم كلًا من الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.

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منتخب مصر محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي

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