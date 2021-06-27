كاريكاتير كاريكاتير Advertisements تأهل الأهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا الأحد 27/يونيو/2021 - 01:47 م عمرو عبد العاطي Advertisements تأهل الأهلي لنهائي دوري ابطال افريقيا أخبار تهمك عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا منذ حوالي 22 ساعة الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق منذ حوالي 6 ساعات نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة منذ حوالي 7 ساعات النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر منذ يوم تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة منذ حوالي 11 ساعة تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي منذ حوالي 12 ساعة وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق منذ حوالي 5 ساعات مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات منذ حوالي 19 ساعة الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل منذ حوالي 16 ساعة أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي منذ حوالي 15 ساعة وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا منذ أقل من ساعتين موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل منذ نصف ساعة مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك منذ حوالي 19 ساعة تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي" منذ حوالي 12 ساعة خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي منذ حوالي 10 ساعات عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال منذ حوالي 15 ساعة Advertisements