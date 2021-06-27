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وزير السياحة: انتهاء أعمال إنشاء المتحف الكبير خلال 6 أشهر (فيديو)

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:51 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنهم يستهدفون الانتهاء من الأعمال الإنشائية بالمتحف المصري الكبير خلال الستة أشهر المقبلة، مؤكدا أن حفل الافتتاح سيكون ضخما جدا.

وأشار "العناني"، خلال لقاء خاص بفقرة "بالعربي كده" في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "DMC"، اليوم الأحد، إلى أنه يفضل الخروج إلى مكان مفتوح، والتوجه للساحل الشمالي في فصل الصيف، مشيدا بإطلاق وزارة الهجرة مبادرة "اتكلم عربي"، لافتا إلى أن المصريين في الخارج سفراء لمصر في الخارج.

وأضاف الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن القاهرة التاريخية موقع مسجل على قائمة التراث العالمي باليونسكو، ومعظم محافظات مصر بها آثار إسلامية بديعة.

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