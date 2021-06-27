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روبي تستعد لتسجيل أغنيتين جديدتين (تفاصيل)

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:53 م
بوابة الفجر
نور طلعت
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تستعد الفنانة روبي، لتسجيل أغنيتين جديدتين بإحدى استوديوهات القاهرة ، حيث تبدأ خلال الأسبوع المقبل تسجيل الأغنية الأولى ثم الثانية.


تحمل الأغنية الأولى عنوان"سهوه"  وهي من كلمات بلال سرور وتوزيع أحمد عادل باسم.

جدير بالذكر أن روبي، قدمت مؤخراً عدد من الأغاني "السينجل" حيث حققوا نجاحًا كبيراً ونسب مشاهدة عالية عبر موقع الڤيديوهات"يوتيوب".

و أحيت  روبي، مؤخراً ، حفل غنائي ضخم داخل أحد الفنادق بالقاهرة الجديدة، حيث ظهرت روبي بإطلالة خطفت أنظار الحضور، وقدمت عدد كبير من أغانيها القديمة والحديثة لجميع الحاضرين.

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