Advertisements

"رياضة البرلمان" تهنئ الأهلي بتأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:57 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة - دينا عبد الستار
Advertisements



هنأ الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، النادي الأهلي، بمناسبة تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب نادي الترجي التونسي مساء أمس السبت بالقاهرة.

وقال حسين في خطابه للأهلي: "أتقدم باسمي وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب بخالص التهنئة للنادي الأهلي بمناسبة الفوز الغالي بعد أداء متميز وبطولي أثمر عن التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: " وإذ تعرب اللجنة عن إشادتها وفخرها بما تحقق من إنجاز سطره لاعبو النادي الأهلي في مباراتي الدور قبل النهائي للبطولة، وتؤكد ثقتها الكاملة في تحقيق النادي لبطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة العاشرة في تاريخه ليضاف إلى سجل الرياضة المصرية بطولة جديدة تؤكد ريادتها على الصعيد الرياضي الإفريقي".

وأتم: "واللجنة إذ تتمنى دوام التقدم والتوفيق لمجلس إدارة النادي الأهلي ولاعبيه وجماهيره لتحقيق مزيد من الإنجازات والبطولات التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية".

أخبار تهمك

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 5 ساعات

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 19 ساعة

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 13 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

ليفربول يوجه ضربة قاضية إلى منتخب مصر الأوليمبي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ أقل من نصف ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ أقل من ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عقب فوز الأهلي| مدرب سباحة بنادي شهير يقتل صديقه بطعنه في الصدر بالشيخ زايد

منذ ساعتين
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:02 م

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

01:32 م

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

06:40 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة