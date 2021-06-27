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انطلاق أعمال القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية في العاصمة بغداد

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:56 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
وكالات
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أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأحد، بانطلاق أعمال القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية في العاصمة بغداد.

 

وقد وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى العاصمة العراقية بغداد، للمشاركة في فعاليات القمة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن.

 

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجولة الرابعة لآلية التعاون الثلاثي التي انطلقت بالقاهرة في مارس 2019، حيث كان في استقباله بمطار بغداد الدولي الرئيس العراقي برهم صالح.

 

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الزيارة التاريخية للسيسي إلى بغداد، والتي تعد أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، تأتي انعكاسا لقوة العلاقات التاريخية الممتدة بين مصر والعراق حكومة وشعبا، ولتؤكد حرص مصر على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب في إطار وحدة المصير والتحديات، وتلبيةً للمصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

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مصر القمة الثلاثية العراق الرئيس السيسي الأردن

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