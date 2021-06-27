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الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:01 م
الاهلي
الاهلي
أشرف عبد الناصر
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يستعد مسئولو الأهلي للإعلان عن أولى صفقات المارد الأحمر الصيفية بعد التعاقد مع كريم فؤاد لاعب النجوم والمنتخب الأولمبي.

ويلعب كريم فؤاد لفريق إنبي لنهاية الموسم على سبيل الإعارة ، حيث تمت إعارته للفريق البترولي لمدة موسم وكان يحق لفريق إنبي تفعيل بند الشراء والحصول على خدمات اللاعب مقابل 15 مليون جنيه لكن إدارة إنبي تراجعت بسبب الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.

وأنهت ادارة الأهلي التعاقد مع اللاعب وفريق النجوم مقابل 15 مليون جنيه، حيث حصل الفريق الأحمر على توقيع كريم فؤاد في يناير الماضي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثية نظيفة في إياب نصف نهائي البطولة.

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