السيسي: وجودي اليوم في بغداد تجسيدا لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هذه القمة التاريخية بين مصر والعراق والأدرن التي يحتضنها العراق تأتي استكمالا لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.





وأضاف "السيسي"، اليوم الأحد، أن وجودي اليوم في بغداد هو تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا.



وتابع: "هذه القمة التاريخية نأمل ان تكون بحق تدشينا لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا".





والجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة تاريخية هي الأولي من نوعها منذ ٣٠ عامًا.





ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر إلى الرئيس العراقي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن تقديره للعلاقات الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وذلك حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل.



