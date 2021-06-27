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رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح مشروع تطوير ملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس ببنها

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
الفيوم: ريهام على
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شارك الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، في افتتاح مشروع إحلال وتجديد ملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها، بحضور معالي الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، ورؤساء الجامعات المصرية ونوابهم والدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات.

وصرح الدكتور أحمد جابر شديد، أن افتتاح المشروع شمل ملعب كرة قدم نجيل صناعي، وملعب كرة قدم خماسي نجيل صناعي، وملعب متعدد أرضية ترتان "كرة يد وكرة سلة وكرة طائرة"، كما أن جميع الملاعب مجهزة بكشافات الإضاءة، ويضم المشروع منطقة ترفيهية مفتوحة مغطاة بالإضاءات الديكورية والنباتات وأشجار الزينة وشماسي وبرجولات وكذلك غرف أمن مجهزة.

وأضاف أنه أقيم على هامش الافتتاح مهرجان رياضي نظمه طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة بنها وشارك في تنظيمه الاتحاد المصري الرياضي للجامعات، وشارك أ.د خالد عبد الغفار في الأنشطة الرياضية بالمهرجان الرياضي في ألعاب البلياردو وتنس الطاولة ومباراة كرة لكرة القدم بمشاركة أعضاء هيئة التدريس والطلاب، واختتم الافتتاح بحفل غنائي لفريق كورال جامعة بنها.

ويتقدم الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، بخالص التهنئة للدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، بافتتاح مشروع تطوير ملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، متمنيا لهم دوام التقدم والتطوير والازدهار مما يسهم في بناء الإنسان ونهضة مصر الشاملة.
رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح مشروع تطوير ملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس ببنها
رئيس جامعة الفيوم يشارك في افتتاح مشروع تطوير ملاعب ونادي أعضاء هيئة التدريس ببنها

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