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تفاصيل وفاة شخص في مشاجرة بمنطقة بيانكي بالإسكندرية

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:00 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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شهدت منطقة بيانكي غربي محافظة الإسكندرية، وفاة شخص إثر مشاجرة مع آخر لخلافات سابقة بينهما، وتعدى الطرفان بالضرب على بعضهما، ليلقى الأول مصرعه بسلاح أبيض خلال المشاجرة بعد تسديد طعنات له أودت بحياته. 

البداية تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد بوجود مشاجرة بين طرفين أسفرت عن مقتل أحد الأشخاص، وانتقلت قيادات قسم الشرطة إلى مكان الحادث وتم ضبط المتهم وتبين أنه وقعت مشاجرة بين الطرفين تطورت إلى حمل السلاح ومقتل أحد الطرفين بعد تسديد طعنات له أودت بحياته.
 
كما تبين بقيام أهليه القتيل بحرق كافيه كان مغلقا يعمل فيه المتهم بسبب غضبهم من قتل الشاب وسيطرت الشرطة على الوضع وضبطت المتهم وأحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

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