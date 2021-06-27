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نجم دورتموند يكشف حقيقة إنفاقه 500 ألف يورو في زيارة لمطعم باليونان

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:01 م
هالاند
هالاند
وكالات
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نفى نجم المنتخب النرويجي لكرة القدم ايرلينج هالاند تقارير صحفية تحدثت عن إنفاقه 500 ألف يورو خلال زيارة لمطعم في اليونان.

وكتب مهاجم نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم على تويتر مساء أمس السبت:"أعتقد أنهم نسوا الأطباق الرئيسية، أخبار كاذبة"، وأرفق تغريدته بصورة تعبيرية للمهرج (إيموجي كلاون) وصورة يد موضوعة على الوجه.

كانت صحيفة "سبورت تايم" اليونانية ذكرت أمس أن هالاند/20 عاما/ أنفق هذا المبلغ خلال زيارة استغرقت ست ساعات لمطعم في جزيرة ميكونوس وأنه دفع 30 ألف يورو إكرامية للعاملين (بقشيش).

ويبدأ هالاند يوم الخميس المقبل التحضير للموسم الجديد من الدوري الألماني تحت قيادة المدير الفني الجديد ماركو روزه.

ورغم أن جزيرة ميكونوس معروفة بأسعارها الفلكية، وظهور تقرير في كل صيف تتحدث عن أن تناول وجبة خفيفة وبعض المشروبات هناك يمكن أن يكلف مئات اليوروهات، فإن من الصعب إنفاق نصف مليون يورو في زيارة لمطعم هناك.

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