إجازات ومشروعات.. 3 هدايا من الحكومة للمصريين بمناسبة "30 يونيو"

جهزت الحكومة عددا من الهدايا للمصريين تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظام جماعة الإخوان في عام 2013.





وشهدت مصر في عام 2013 تظاهرات في عدد من محافظات مصر اعتراضا على سياسات جماعة الإخوان في إدارة شئون البلاد والاخفاقات التي نتجت عن تلك السياسيات، وهو ما ترتب عليه سقوط نظام الجماعة.





إجازة 30 يونيو

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باعتبار بوم الخميس أول يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر على مستوى القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.





وذلك بدلا من الأربعاء 30 يونيو، في إطار قرار الحكومة السابق بترحيل العطلات الرسمية لنهاية الأسبوع، ويستثنى من القرار استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها.





افتتاح مشروعات بجنوب سيناء

وتشهد محافظة جنوب سيناء افتتاح 24 مشروع على مستوى مدن المحافظة وجاءت كالتالي راس سدر 2 مشروع، وأبو زنيمة 2 مشروع، وأبو رديس 4 مشروعات، وسانت كاترين 1 مشروع، وطور سيناء 8 مشروعات، ودهب 1 مشروع، ونويبع 6 مشروعات، بخلاف مشروعات مدينة شرم الشيخ.





والمشروعات المقترح افتتاحها في عيد ثورة 30 يونيو في جنوب سيناء على مستوى مدن المحافظة بتكلفة 318.802 مليون جنيه.





مبادرة كلنا واحد

وتطلق الداخلية المرحلة الثالثة عشر من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.



