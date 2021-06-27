Advertisements

إجازات ومشروعات.. 3 هدايا من الحكومة للمصريين بمناسبة "30 يونيو"

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:04 م
بوابة الفجر
أحمد القاسم
Advertisements
جهزت الحكومة عددا من الهدايا للمصريين تزامنا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو التي أطاحت بنظام جماعة الإخوان في عام 2013.

وشهدت مصر في عام 2013 تظاهرات في عدد من محافظات مصر اعتراضا على سياسات جماعة الإخوان في إدارة شئون البلاد والاخفاقات التي نتجت عن تلك السياسيات، وهو ما ترتب عليه سقوط نظام الجماعة.

إجازة 30 يونيو
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي باعتبار بوم الخميس أول يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر على مستوى القطاعين العام والخاص وقطاع الأعمال العام، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

وذلك بدلا من الأربعاء 30 يونيو، في إطار قرار الحكومة السابق بترحيل العطلات الرسمية لنهاية الأسبوع، ويستثنى من القرار استمرار أعمال الامتحانات في مواعيدها.

افتتاح مشروعات بجنوب سيناء
وتشهد محافظة جنوب سيناء افتتاح 24 مشروع على مستوى مدن المحافظة وجاءت كالتالي راس سدر 2 مشروع، وأبو زنيمة 2 مشروع، وأبو رديس 4 مشروعات، وسانت كاترين 1 مشروع، وطور سيناء 8 مشروعات، ودهب 1 مشروع، ونويبع 6 مشروعات، بخلاف مشروعات مدينة شرم الشيخ.

والمشروعات المقترح افتتاحها في عيد ثورة 30 يونيو في جنوب سيناء على مستوى مدن المحافظة بتكلفة 318.802 مليون جنيه.

مبادرة كلنا واحد
وتطلق الداخلية المرحلة الثالثة عشر من مبادرة كلنا واحد بمشاركة كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

واتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات لإطلاق فعاليات المرحلة الثامنة عشر من مبادرة "كلنا واحد" لمدة عشرون يومًا اعتبارا من يوم 30 يونيو الجارى وحتى 20 يوليو القادم 2021م، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من (سلع "غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين، وذلك بالتنسيق مع عدد 19من السلاسل التجارية الكبرى بإجمالي 755 فرع على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة فى تلك المجالات للمشاركة فى المبادرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السيسي 30 يونيو

أخبار تهمك

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عقب فوز الأهلي| مدرب سباحة بنادي شهير يقتل صديقه بطعنه في الصدر بالشيخ زايد

منذ أقل من ساعتين

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 13 ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 19 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

ليفربول يوجه ضربة قاضية إلى منتخب مصر الأوليمبي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ أقل من ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ ثلث ساعة

وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 11 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:02 م

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

01:32 م

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

06:40 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة