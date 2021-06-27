جامعه الفيوم: اجتماع تحضيري للقاء القمة السابع لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين (صور)

عقد الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الاجتماع التحضير للقاء القمي السابع لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية والذي يقام خلال الفترة من ٢٠٢١/٧/١٢ وحتى ٢٠٢١/٧/١٥ تحت رعاية كريمة من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بحضور عدد من عمداء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة ومنسقي الأنشطة الطلابية على مستوى كليات الجامعة وذلك اليوم الأحد ٢٠٢١/٦/٢٧ بقاعة المؤتمرات بالمكتبة المركزية.





وأكد الدكتور خالد عطا الله، أن المسابقة تهدف إلى اكتشاف الطلاب المتميزين الذين يمثلون طليعة علمية وثقافية واجتماعية ونموذجا مثاليا للطالب الجامعي، كما تهدف أيضا إلى تنمية الوعي الثقافي وتوطيد أواصر الصداقة وروح التنافس والولاء والانتماء بين طلاب الجامعات المصرية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمهارات بين الطلاب.





وأضاف أن هناك بعض الشروط العامة التي يجب توافرها في الطلاب المشاركين في المسابقة، حيث أنه يجب أن يمتلك مهارات الاتصال الجيد والعرض الفعال، ولا يحق للطالب الاشتراك إذا سبق له الاشتراك من قبل في نفس المسابقة أو حصل على اللقب على مستوى الجامعات المصرية في الأعوام السابقة.



