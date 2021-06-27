'الصحفيين العرب': مؤتمر للتضامن مع القضية الفلسطينية بجامعة الدول بالقاهرة

قال مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، إن الاتحاد عقد اليوم اجتماعًا، بمقر أمانته العامة بالقاهرة؛ لمناقشة قضايا مهمة، على رأسها الهدوان الصهيوني على غزة، ووضع الصحفيين في غزة، ووضعهم بشكل عام في فلسطين.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الاتحاد اتخذ عددًا من القرارات خلال اجتماعه، أبرزها تنظيم زيارة إلى غزة؛ لدعم الفلسطينيين والزملاء الصحفيين، وإقامة مؤتمر عام للاتحاد، للتضامن معهم بجامعة الدول العربية، بحضور فلسطينيين.

وأكد "اللامي" تضامن الاتحاد الكامل، مع الزملاء الصحفيين في فلسطين، والذين كانوا في قلب العدوان يعملون بكل جهد.

وكان قد نظم الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، اجتماعًا، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، لمناقشة عدد من القضايا المهمة على الساحة الدولية.

