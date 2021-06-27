Advertisements

'الصحفيين العرب': مؤتمر للتضامن مع القضية الفلسطينية بجامعة الدول بالقاهرة

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:07 م
بوابة الفجر
ميسون أبو الحسن
Advertisements

قال مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، إن الاتحاد عقد اليوم اجتماعًا، بمقر أمانته العامة بالقاهرة؛ لمناقشة قضايا مهمة، على رأسها الهدوان الصهيوني على غزة، ووضع الصحفيين في غزة، ووضعهم بشكل عام في فلسطين.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن الاتحاد اتخذ عددًا من القرارات خلال اجتماعه، أبرزها تنظيم زيارة إلى غزة؛ لدعم الفلسطينيين والزملاء الصحفيين، وإقامة مؤتمر عام للاتحاد، للتضامن معهم بجامعة الدول العربية، بحضور فلسطينيين.

وأكد "اللامي" تضامن الاتحاد الكامل، مع الزملاء الصحفيين في فلسطين، والذين كانوا في قلب العدوان يعملون بكل جهد.

وكان قد نظم الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، اجتماعًا، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، لمناقشة عدد من القضايا المهمة على الساحة الدولية.

أخبار تهمك

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 19 ساعة

عقب فوز الأهلي| مدرب سباحة بنادي شهير يقتل صديقه بطعنه في الصدر بالشيخ زايد

منذ ساعتين

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ أقل من نصف ساعة

ليفربول يوجه ضربة قاضية إلى منتخب مصر الأوليمبي

منذ أقل من نصف ساعة

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ أقل من ساعة

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 22 ساعة

وليد سليمان يحقق رقما قياسيا بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعتين و 8 دقيقة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 16 ساعة

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 13 ساعة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:02 م

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

01:32 م

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

06:40 ص

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة