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غداً.. عرض مسلسل "كابتن أنوش" على MBC مصر

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:08 م
بوابة الفجر
هبة أحمد
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تبدأ قناة MBC مصر غداً بعرض مسلسل"كابتن أنوش"، وذلك في تمام الثامنة مساءً، وهو بطولة بيومي فؤاد، وعبير صبري، وإدوارد، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، ومحمد سلام ومن تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج مُعتز التوني.

تدور أحداث المُسلسل الكوميدي حول شخصية "انوش" التي يُجسدها الفنان بيومي فؤاد، الذي يعشق كرة القدم منذ طفولته وشارك لفترة في فرق الناشئين بالنادي الأهلي، ولكنة يضطر للإبتعاد عن مُمارسة اللعبة والتفرغ لرعاية أسرته بعد وفاة والده، ولكنه يبقي وفياً لكرة القدم وتشجيع النادي الأهلي في كل المباريات. بينما تُساعد زوجته إبنهما على تشجيع نادي الزمالك نكاية في زوجها الذي يهتم بكرة القدم أكثر منها، ثم يبدأ الكابتن أنوش في مُمارسة التدريب بأحد مراكز الشباب ويقوم بتجميع لاعبين مغمورين للمُشاركة بهم في البطولات المُختلفة مما يُفجر الكثير من المُفارقات الكوميدية التي تتصاعد مع الأحدث.





مُسلسل "كابتن أنوش" من المُقرر عرضه على "MBC مصر" يومياً من الأحد للخميس. .

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