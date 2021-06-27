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اليمن: تدمير مسيرتين حوثيتين غرب مأرب

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:14 م
الجيش اليمني
الجيش اليمني
وكالات
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دمرت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم الأحد، مسيرتين مفخختين أطلقتهما مليشيا الحوثي غرب محافظة مأرب شمال شرقى العاصمة صنعاء.

 

ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية، أيضًا في تدمير خمس مدرعات للحوثيين غرب مأرب، حسبما أفادت قناة العربية.

 

وفي وقت سابق، شنت الميليشيات قصفًا عشوائيًا على مناطق آهلة بالسكان فى مديرية الزاهر بمحافظة البيضاء بمختلف أنواع الأسلحة والطائرات المسيرة.

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