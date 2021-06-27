'الصحفيين العرب': زيارة السيسي لبغداد تاريخية.. والشعب العراقي يرحب ويفتخر به

قال الكاتب الصحفي مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، ورئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لبغداد، هي زيارة تاريخية، خاصة في هذه الظروف التي تمر بها البلاد ويمر بها الوطن العربي، وفي ظل القمة الثلاثية التي عُقدت بين مصر والعراق والأردن، وهي ما ستُشكل نقلة نوعية في العلاقات خاصة في الجوانب الاقتصادية والسياسية.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة في ربط الكهرباء بين الأردن ومصر والعراق، مما سيكون قوة اقتصادية في المنطقة، مؤكدًا أن الشعب العراقي يرحب ويفتخر بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وسعيد بزيارته، لافتًا إلى أن المباحثات ستنجح، وكل الروايات صادقة لتطوير البلدين والعلاقات المشتركة.

وكان قد نظم الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي، نقيب الصحفيين العراقيين، اليوم، اجتماعًا، بمقر الأمانة العامة بالقاهرة، لمناقشة عدد من القضايا المهمة على الساحة الدولية.