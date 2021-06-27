بمشاركة مصر.. تعرف على مجموعات بطولة كأس العرب

يستعد المنتخب المصري الأول لكرة القدم، لخوض منافسات بطولة كأس العرب 2021، والتي ستقام في قطر في الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخبًا يتنافسون في 4 مجموعات مختلفة.





وكان أسدل الستار على مباريات الدور التمهيدي من بطولة كأس العرب، أول أمس الجمعة 25-6-2021.





واستطاع منتخب البحرين أن يحقق فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الكويت بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم، ليكمل المنتخب البحريني عقد المتأهلين إلى البطولة.وكانت منتخبات السودان وعمان وموريتانيا والأردن ولبنان وفلسطين قد ضمنت تواجدها في البطولة عبر بوابة التصفيات أيضاً.





لتكون المجموعات المتنافسة في البطولة على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر، العراق، عمان، البحرين.

المجموعة الثانية: تونس، الإمارات، سوريا، موريتانيا.

المجموعة الثالثة: المغرب، المملكة العربية السعودية، الأردن، فلسطين.

المجموعة الرابعة: الجزائر، مصر، لبنان، السودان.





ومن المقرر أن يبدأ المنتخب الوطنى، بقيادة حسام البدرى، مشواره في كأس العرب يوم الأول ديسمبر المقبل بمواجهة لبنان.





وفي الجولة الثانية، سيلتقي منتخب مصر، السودان، يوم الرابع من ديسمبر، على أن يختتم المنتخب، منافسات دور المجموعات، بمواجهة الجزائر، يوم السابع من الشهر ذاته.





وفي حال تأهله، إلى الدور ربع النهائي، سيلتقي منتخب مصر، مع بطل أو وصيف المجموعة الثالثة التي تضم كلا من المغرب والسعودية والأردن وفلسطين.





يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قرر إقامة بطولة كأس العرب 2021 على نفس الملاعب التي ستستقبل نهائيات كأس العالم 2022.



