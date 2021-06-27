بحد أدنى 250 درجة.. ننشر تنسيق مدارس التمريض «بنين وبنات» ببني سويف



أعلن مركز تدريب وتنمية الموارد البشرية بمديرية الصحة ببنى سويف، اليوم الاحد، عن فتح باب قبول طلبات خريجي وخريجات الشهاد الإعدادية بالمحافظة، للإلتحاق بمدارس التمريض بمراكز المحافظة (بني سويف، ناصر، الواسطى، إهناسيا، ببا، الفشن، سمسطا، باروط بنين) بحد أدنى 250 درجة.



وحّدد مركز التدريب بمديرية الصحة شروط التقدم للمدارس

ـ الحد الأدنى للقبول 250 درجة.

ـ مدة الدراسة (5 سنوات دراسية).

ـ أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك.

ـ الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (لغة أنجليزية أولى وثانية) للعام الدراسي 2020 2021م.



ونظرًا للاجراءات الإحترازية لفيروس كورونا وطبقًا لتعليمات مجلس الوزراء بشأن عدم التجمعات حفاظًا على أولادنا، يتم سحب ملف التقديم من المدارس على أن يقدم الملف للمدرسة بعد استيفاء الاوراق للجنة التنسيق المشكلة بكل مدرسة.



ـ يتم سحب الملف من المدرسة بنفس المركز إعتبارًا من يوم الثلاثاء 2962021 وحتى الخميس 2972021م.



ـ يتم تسليم الملف للمدرسة بعد استيفاء كافة الاوراق طبقًا للمواعيد والمجاميع التالية:

من 275 حتى 280 درجة من 37 حتى 57

من 270 حتى أقل من 275 من 67 حتى 87

من 265 حتى أقل من 270 من 107 حتى 127

من 260 حتى أقل من 265 من 137 حتى 157

من 250 حتى أقل من 260 من 267 حتى 287



ـ القبول طبقًا للمجموع الأعلى على ألا يتجاوز عدد الطلاب بالفصل عن 30 طالب ولا يقل عن 25 طالب.

ـ لا يقل سن المتقدم عن 15 عام ولا يزيد عن 18 عام في 1102021م.

ـ تناسق الطول والوزن.

ـ على المتقدمة ألا تكون متزوجة ولا يتم الزواج اثناء فترة الدراسة.

ـ توريد مبلغ 100 جنيه بالمدرسة عند سحب الملف لصالح مدارس التمريض.

ـ أن يكون المتقدم من ابناء نفس المحافظة التي حصل منها على شهادة اتمام التعليم الاساسي على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حده حرصًا على مبدأ التوطين.

ـ عدم النقل من محافظة لأخرى.

ـ الإلتزام بمواعيد سحب وتقديم ملفات التقدم وعدم قبول أي ملفات بعد انتهاء هذه المدة.



ـ ضرورة اجتياز المتقدم للإختبارات الأتية:

1ـ الاختبار الشخصي.

2ـ الاختبار الطبي.

3ـ الاختبار النفسي.

4ـ اختبار الاملاء باللغة العربية.

5ـ اختبار اللغة الانجليزية.

6ـ اختبار الحاسب الآلي.

7ـ كشف الهيئة.



ـ في حال إجتياز المتقدم الإختبارات السابقة يتم أخذ الإقرارات التالية:



1ـ إقرار تعهد على الطالب الطالبة وكذا ولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية في مختلف المحافظات حسب حاجة العمل وططبقًا لما تحدده الوزارة.



2ـ عدم الزواج خلال فترة الدراسة.



3ـ عدم نقل الطلبة من مدرسة إلى أخرى اثناء فترة الدراسة (النقل خلال الأجازة الصيفية وموافقة الجهتين المنقول منها وإليها).



ـ بعد الإعلان عن النتيجة النهائية للطلبة المقبولين تقدم أصول المستندات للمدرسة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة.

ـ بالنسبة للطلبة (غير المقبولين) لا يتم سحب الملفات الخاصة بهم.

ـ الأوراق المطلوبة: ملف التقديم بعد استيفائه ـ صورة إستمارة النجاح ـ عدد 2 صورة من شهادة الميلاد كمبيوتر ـ عدد 3 صورة شخصية.



