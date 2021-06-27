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غداً..عرض مسلسل"يونس ولد فضة"يومياً على MBC مصر

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:51 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
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بعد تورّطه بجريمة شرف دفاعاً عن إحدى أخواته، يهرب ابراهيم ذو العشر سنوات من المنزل تاركاً شقيقتيْه بلا مُعيلٍ في الدراما الصعيدية المشوّقة "يونس ولد فضّة" التي تعرضها MBC مصر "يومياً"، في تمام الساعة السابعة مساءً بداية من بعد غدً "الإثنين".

تبدأ الأحداث المُثيرة عندما يسوق القدر ابراهيم إلى بيت "فضّة"، المرأة القوية التي فقدت بدورها ابناً وزوجاً، فاعتبرت أن الله عوّضها عن فقدها بهذا الطفل الذي سيُعرف لاحقاً باسم "يونس ولد فضّة".

وفي أجواء ملؤها التشويق، تسير أحداث القصة الصعيدية التي تجمع بين الطابع الأسطوري والواقع المعاش ضمن قالب معاصر، حيث ستكون التطوّرات الدرامية شاهدة على معالم الحضارة والتطور الذي يعيشه الصعيد حالياً، وبطريقة لم نشهدها في أعمال صعيدية سابقة.



مسلسل "يونس ولد فضّة" يجمع نخبة من الفنانين، منهم: عمرو سعد، سوسن بدر، عبد العزيز مخيون، سهر الصايغ، إيهاب فهمي، ريهام حجّاج، محمد التاجي، هبه مجدي، صفاء الطوخي، فتوح أحمد، أحمد صيام، محمد الصاوي، أنعام سالوسة، أحمد حلاوة، أميرة العايدي، أحلام الجريتلي، إلهام عبد البديع، حسن عيد، وتأليف الكاتب عبد الرحيم كمال، وإخراج أحمد شفيق.





· يُعرض مسلسل "يونس ولد فضه" على MBC مصر يوميا من الأحد للخميس في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد عرضه الساعة 1:00 بعد منتصف الليل، ويبدأ عرضه الإثنين 28 يونيو 2021 الساعة 7:00 مساءً.

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