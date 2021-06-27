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طريقة تحضير سلطة الكينو

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:54 م
بوابة الفجر
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المقادير
- مقادير الصلصة :
زيت الزيتون : 5 ملاعق كبيرة
العسل : ملعقة كبيرة
عصير الليمون : 5 ملاعق كبيرة (حامض)
خل البلسمك : 2 ملعقة كبيرة
دبس الرمان : 3 ملاعق كبيرة
الثوم : 4 فصوص (مهروس)
- كينوا : نصف كوب (مغسولة)
- الجرجير : 4 حزم (مفروم)
- الفجل : نصف كوب (مقطّع إلى شرائح)
- طماطم : كوب (مقطّعة إلى شرائح)
- خيار : نصف كوب (مقطّع إلى شرائح)

طريقة التحضير
في قدر على نار متوسطة، ضعي الكينوا واغمريها بالماء، ثم اتركيها على النار لـ10 دقائق، ثم ارفعيها عن النار، وصفّي الكينوا واتركيها لتبرد.
في وعاء، ضعي الزيت، العسل، عصير الليمون، الخل البلسميك، دبس الرمان والثوم، واخلطي المكونات حتى تتجانس الصلصة.
في وعاء التقديم، ضعي الكينوا، الجرجير، الفجل، الطماطم والخيار.
أضيفي الصلصة إلى الكينوا والخضار، واخلطي المكونات حتى تتداخل، ثم قدمي السلطة.

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