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وزير التعليم يستاء من تدخل أولياء الأمور في تفاصيل الامتحانات: "أرجو أن نكف عن التدخل"

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:56 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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طالب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، بالكف عن التداخل في أمور التقييم والامتحانات، قائلًا: "هذه ليست أول سنة تعقد فيها امتحانات في مصر!".

جاء ذلك ردا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسار أحد أولياء أمور عبر جروب طلاب مصر وبناء التعليم، حيث جاء نص السؤال كالتالي: "يا أفندم مشكلتنا فى نوعية الأسئلة وليست فى من هو واضع الامتحان سواء لجنة أو مستشارى المادة فجميعهم لم ينتبهوا إلى أن الطالب له قدرات معينة في ظل عامين من الدراسة فى المنزل عن طريق حصص مسجلة بدون تفاعل حقيقى مع مدرسين المادة والبوست كاتبة مدرس مات".

وتفاعل وزير التربية والتعليم، بالرد سريعًا قائلًا: "كفاية يا أفندم تعليق على الامتحان!، وصل رأى حضرتك ولكن هذا موضوع تقني بحت ويعود على ٧٠٠ ألف طالب مستوياتهم متباينة ولا يمكن التعليق هكذا من أولياء الأمور عن طلاب بعينهم، أرجو أن نكف عن التداخل في أمور التقييم وهذه ليست أول سنة تعقد فيها امتحانات في مصر!".

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