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نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الأحد 27-6 - 2021
الأحد 27/يونيو/2021 - 03:12 م
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شهد اليوم الأحد 27-6 -2021، عدة أحداث اقتصادية هامة على الصعيدين المحلي والدولي، نستعرضها في نشرة الفجر الاقتصادية.
سعر الدولار اليوم الأحد 27-6-2021 أمام الجنيه المصري
استقر سعر الدولار اليوم الأحد 27-6-2021، أمام الجنيه المصري فى البنوك المصرية، وسجل متوسط سعر الصرف فيالبنك المركزي المصري 15.61 جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع.. التفاصيل من هنا
سعر الذهب اليوم الأحد 27-6-2021 في مصر
استقرت أسعار الذهب في مصر، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 27 يونيه 2021، بعد ارتفاعها لآمس بقيمة جنيهين، بسعر الجرام الواحد.. التفاصيل من هنا
أسعار العملات اليوم الأحد 27-6-2021 أمام الجنيه المصرى
استقرت أسعار العملات اليوم الأحد 27-6-2021، أمام الجنيه المصرى، حيث سجل سعر الدولار استقرارًا عند 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، والدينار الكويتى سجل 49.00 جنيه للشراء، و52.19 جنيه للبيع، كما استقر اليورو أمام الجنيه مسجلًا 18.84 للشراء، 19.12 جنيه للبيع، وسجل الجنيه الإسترلينى ثباتًا عند 21.96 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.. النفاصيل من هنا
"التخطيط": مليار دولار تكلفة برنامج التنمية المحلية بالصعيد
تنفذ الحكومة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج، الذى يتم تمويله من الحكومة المصرية والبنك الدولى بمبلغ مليار دولار.. التفاصيل من هنا
رئيس الرقابة المالية يطالب بوضع مصر على خريطة الاقتصاد الأخضر
طالب الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجلس الاستشاري للمركز الإقليمي للتمويل المستدام، بالتواصل مع شركاؤنا في عملية التنمية من الشركات والهيئات بالقطاع الخاص؛ لتقديم المشورة الفنية لهم وتأهيلهم للوصول لآليات التمويل المستدام الواعدة والتي ستصبح أساس عملية تمويل المشروعات فى المستقبل القريب وفقًا للتوجهات العالمية.. التفاصيل من هنا
وزير المالية: بحث سبل زيادة الاستثمارات الكورية فى السندات المصرية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية امتدادًا لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، الذى نفذته الدولة بنجاح خلال السنوات الماضية، على النحو الذى يسهم فى تحسين مناخ الأعمال.. التفاصيل من هنا
الدولي للاتصالات: مصر تتقدم ٥٤ مركزاً لتحتل المركز ٤١ في مؤشر الأداء التنظيمي
أصدر الاتحاد الدولي للاتصالات تقريره السنوي الخاص بمؤشر أداء منظمي الاتصالات حول العالم لعام 2020 وذلك خلال فعاليات المنتدى العالمي لهيئات تنظيم الاتصالات 2021.. التفاصيل من هنا
وزيرة الصناعة: 4.1 مليار دولار حجم التجارة بين مصر والإمارات
التقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بالدكتور حمد سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد لدى مصر، حيث تناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والاستثماري.. التفاصيل من هنا
ووزير الإسكان يفتتح معرض "بيج 5 مصر للبناء"
افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، معرض "بيج 5 مصر للبناء"، والمُقام في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، بمشاركة أكثر من ١٨٠ شركة إنشاءات من أكثر من ١٨ دولة، وذلك بحضور وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية بدولة جنوب أفريقيا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار بدولة نيجيريا، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية.. التفاصيل من هنا
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