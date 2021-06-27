Advertisements

تفاصيل القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس السيسي في العراق

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:57 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

شهدت أعمال القمة الثلاثية، تجسيد عمق العلاقات الثلاثية بين مصر والأردن والعراق، وتلبية المصالح المشتركة بينهم، فضلًا عن مناقشة الاتفاقات التي جرت في القمم السابقة.

يرصد "الفجر"، تفاصيل القمة الثلاثية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في العراق.

كواليس القمة الثلاثية
انطلقت القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تأكيدًا لرغبة متبادلة في تدشين مرحلة جديدة من العلاقات وأطر التعاون المشترك.

وناقشت القمة العلاقات بين البلدان الثلاث، والاتفاقات التي جرت بينها خلال القمتين السابقتين في القاهرة والبحر الميت.

تجسيد قوة العلاقات
ويقول الرئيس عبد الفتاح السيسي، "وجودى اليوم في بغداد، تجسيد لقوة العلاقات بين بلادنا وشعوبنا، كما أنه يدل على مدى حرصنا على دعم هذه العلاقات وتطويرها نحو أفاق أرحب تؤكد على وحدة الهدف والمصير، وتلبى مصالحنا المشتركة".

وأضاف السيسي، في كلمته بقمة بغداد، أن هذه القمة التاريخية التي يحتضنها العراق، والتي تأتي استكمالًا لما تحقق خلال قمتي القاهرة وعمان، نأمل أن تكون بحق تدشينًا لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية والتعاون الوثيق بين بلداننا سعيًا نحو الانطلاق خلال السنوات القادمة الى مرحلة التنمية المستدامة والرخاء لشعوبنا.

وجرت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى عقب وصوله إلى القصر الحكومى بالعاصمة العراقية بغداد.

وخلال مراسم الاستقبال عزف السلام الجمهورى والعراقى واستعراض حرس الشرف، فضلا عن إبراز الهوية العراقية في الفرق الموسيقية التي كانت تعزف داخل القصر الحكومى بالعاصمة بغداد.

أخبار تهمك

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ حوالي 13 ساعة

قرار جديد من المحكمة بشأن الدكتور حازم حسني

منذ ساعة و 19 دقيقة

عقب فوز الأهلي| مدرب سباحة بنادي شهير يقتل صديقه بطعنه في الصدر بالشيخ زايد

منذ حوالي 3 ساعات

وصول الرئيس السيسي إلى بغداد للمشاركة في القمة الثلاثية مع الأردن والعراق

منذ حوالي 6 ساعات

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

منذ ساعة و 20 دقيقة

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

منذ ساعتين

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

منذ ساعة و نصف

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

منذ حوالي 8 ساعات

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

منذ نصف ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 17 ساعة

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:02 م

عاجل من مجلس الوزراء بشأن رئيس جامعة الأزهر

الأهلي يتأهب للإعلان الرسمي عن أول صفقاته الصيفية

03:01 م

عاجل.. المحكمة تحدد مصير مدرس بنها المتهم بالتحرش بالطالبات

02:11 م

موسيماني يمنع نجم الأهلي من الرحيل

01:32 م

الأهلي يخطط لتوجيه ضربة قوية للزمالك وعودة نجمه السابق

07:33 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: شيوخ الغبرة والاغتصاب الزوجى

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ٨ سنوات من عمر الثورة.. تحديات النجاح فى حياة المصريين

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة 2.. أزواج الحسابات الراكدة