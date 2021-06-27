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البورصة تربح 2.9 مليار جنيه بختام أولي جلسات الأسبوع

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:53 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، علي ارتفاع جماعي للمؤشرات،مدفوعة بمبيعات العرب والأجانب


 وربح رأس المال السوقي 2.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 654.324 مليار جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.25%، ليغلق عند مستوى 10305 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 2192 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 12895 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 4017 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2334 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3302 نقطة.


بلغ إجمالى قيمة التداول نحو 3.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 374.8 مليون ورقة منفذة على 43.5 ألف عملية.

وتم التداول على 215 سهم، ارتفع منهم نحو 92 سهم، وانخفض نحو 75 سهم، ولم تتغير مستويات 28 سهم.

سجلت البورصة المصرية أرباح قدرها 18.4 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 651.5 مليار جنيه، مقابل 631.1 مليار جنيه بنهاية الأسبوع قبل الماضي.
 

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